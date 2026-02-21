Düzce\'de Roman Öğrencilere Voleybol Eğitimi

Roman koordinasyon ofisi öğrencileri Düzce Gençlik Merkezi'nde voleybol eğitimi alıyor.

Düzce'de gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Roman Koordinasyon Ofisi'nden gelen öğrenciler, Düzce Gençlik Merkezi'nde voleybol eğitimlerine katılıyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, voleybolun temel tekniklerini öğrenirken takım ruhu, disiplin ve fair-play anlayışı kazanma fırsatı buluyor.

Spor yoluyla özgüvenlerini artıran gençler, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. - DÜZCE