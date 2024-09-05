Düzce\'de \'Spor Mahallemde\' etkinliği çocukları sokakta oynamaya teşvik ediyor

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinliklerinde çocuklar teknolojik aletlerden uzaklaşıp sokakta oynamanın keyfine vardılar.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Mahallemde' etkinliği Nusrettin Mahallesinde yapıldı. Etkinliğe Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'da katılarak çocuklarla eğlendi. Etkinlikte gençlerin ve çocukların enerji ve heyecanları görülmeye değerdi. Etkinlik sayesinde çocuklar bilgisayar ve cep telefonundan uzaklaşıp spor yaparak eğlendi. Voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynayarak unutulmaz bir gün geçirdiler.

Gençlerimizin hem sportif hem de sosyal anlamda gelişmelerini sağlayan "Spor Mahallemde" etkinliği mahalle mahalle devam edecek. - DÜZCE