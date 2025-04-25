Düzce'de 'Spor Mahallemde Yerel Ligleri' Başladı

Düzce Valiliğinin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Spor Mahallemde Yerel Ligleri" devam ediyor.

Spor Mahallemde Voleybol Erkekler müsabakaları 28 Nisan-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonunda ve Spor Lisesinde 21 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Spor Mahallemde Tenis Kadınlar-Erkekler müsabakaları ise 28 Nisan-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Tenis Kortunda 12 kadın, 9 erkek ve toplamda 21 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek.

Toplumun sağlığını, fiziksel gelişimini sağlamak ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalara Düzce halkı davet edildi. - DÜZCE