Düzce'de 'Spor Mahallemde Yerel Ligleri Projesi' Başlıyor

Spor

Düzce'yi sporla daha sağlıklı bir geleceğe taşımak hedefiyle 5 kurumun işbirliğinde 'Spor Mahallemde Yerel Ligleri Projesi' hayata geçiriliyor. Her yaş ve her kesimden katılımı teşvik eden etkinlik kapsamında voleybol, 3x3 basketbol, bilardo, masa tenisi, tenis ve atıcılık branşlarında lig usulü müsabakalar yapılması planlanıyor.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 'Spor Mahallemde Yerel Ligleri Projesi' hayata geçirilecek. Toplum sağlığını, fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlamak, gençleri sporla daha fazla meşgul ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, toplumda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, toplumsal kaynaşmayı arttırmak gibi faydalar sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında voleybol, 3x3 basketbol, bilardo, masa tenisi, tenis ve atıcılık branşlarında lig usulü müsabakalar yapılması planlanıyor.

Bu liglere kamu, özel sektör, STK'lar, muhtarlıklar (mahalle gençleri) ve toplumun tüm kesimlerinden katılım sağlanabilecek. Başvurular ise 26 Aralık 2024 Perşembe gününe kadar www.duzce.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ve yıl boyunca devam edecek şekilde planlanan müsabakaların, her yıl düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE