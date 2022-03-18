Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
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Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor

18.03.2022 13:40
Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği voleybol turnuvasında Düzce yurtlarından seçilen erkek takımı üst üste galibiyetler aldı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği voleybol turnuvasında Düzce yurtlarından seçilen erkek takımı üst üste galibiyetler aldı. Düzce takımı şampiyonanın en güçlü takımlarından birisi olarak görülüyor.

Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı faaliyetlerine devam eden yurtlarda bulunan öğrencilerden kurulan Erkek voleybol takımı İstanbul'da Türkiye finallerine katıldı. İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 34. Erkek Voleybol turnuvasına katılan Düzce Kredi ve Yurtlar Kurumu takımı ilk olarak Sakarya'yı, 3-0 mağlup etti. Şampiyonanın favori takımlarından gösterilen Düzce takımı, ikinci maçında da Afyon Kredi ve Yurtları kupa dışına iterek yarı finale kadar yükseldi. Düzce Kredi ve Yurtlar takımının turnuvada ki diğer rakibi ise henüz belli olmazken, Düzce'nin 34. Erkek voleybol turnuvasını kazanmasına kesin gözü ile bakılıyor. - DÜZCE

Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor
Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor
Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


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