Düzce Judo Takımı 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Düzce Judo Takımı 6 Madalya Kazandı

Düzce Judo Takımı 6 Madalya Kazandı

Düzce'de judo yıldızlar grup müsabakalarında 6 madalya kazanıldı, sporcular Türkiye finallerine katılacak.

11.02.2025 16:41
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları judo yıldızlar grup müsabakalarında sporcular 6 madalya kazandı.

Zonguldak'ta 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen okul sporları judo yıldızlar grup müsabakalarına Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Eftal Çetinkaya 48 kg'da birinci, Ayaz Alayıldız 46 kg'da birinci, Hiranur Birinci 44 kg'da birinci, Erva Eren 36 kg'da birinci, M.Enes Demir 42 kg'da üçüncü ve Neris Güler 40 kg'da üçüncü oldu.

Düzce'ye 4 altın ve 2 bronz madalyayı kazandıran sporcular Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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