Düzce Kadın Futbol Kulübü'nden Anlamlı Protesto - Son Dakika
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Düzce Kadın Futbol Kulübü'nden Anlamlı Protesto

Düzce Kadın Futbol Kulübü\'nden Anlamlı Protesto

Düzce Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 2'nci Lig B Grubu maçında çocuk ve kadın ölümlerine dikkat çekmek amacıyla sahaya pankartla çıktı. Futbolcular, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.

17.11.2024 14:17  Güncelleme: 14:22
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TFF Kadınlar 2'nci Lig B Grubu ilk maçında Düzce Kadın Futbol Kulübü futbolcuları, maça çıkarken son dönemdeki çocuk ve kadın ölümlerine dikkat çekmek ve kınamak için seremoniye hayali çocukların elinden tutarak çıktılar. Futbolcular ayrıca İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar için de 'İsrail, İnsanlık. Çocukları öldürmeyin' yazılı pankart açtı.

Düzce Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 2'nci Ligi B Grubu ilk maçında kendi evinde Samsun Yabancılar Pazarı Kadın Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Nurettin Zafer Stadında oynanan maç öncesi Düzce Kadın Futbol takımı futbolcuları, Narin'in öldürülmesi, sağlık çetesinin para karşılığı bebekleri öldürmesi, İsrail'in çocuklar üzerine bomba yağdırarak ölümlerine sebep olmasına tepki göstermek ve cinayetlere dikkat çekmek amacıyla ellerinde çocuk varmış gibi sahaya çıkarak 'İsrail, İnsanlık. Çocukları öldürmeyin' yazan bir pankart açtılar. Pankartın açılmasının ardından Samsun takımı da Düzce takımına katılarak gösterilen tepkiye destek verdiler.

BAŞKAN AKSU: İSRAİL'İN ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUKLAR İÇİN TEPKİ KOYMAK İSTEDİK

Düzce Kadın Futbol Kulübü Başkanı Birol Aksu, yaptığı açıklamada "Narin'in ölümü üzerine, hastanede bebeklerin para için öldürülmesi üzerine, İsrail'in acımasızca öldürdüğü çocuklar için tepki koymak istedik. Hem insanlığa hem İsrail'e sesleniyoruz. Çocukları öldürmeyin diyoruz. Kadın futbol kulübünün de bunu yapması çok manidar. Biliyorsunuz yılda yaklaşık 500 kadınımız öldürülüyor. Buna da tepki göstermek istedik" dedi.

TAKIM KAPTANI EDA TEPE: KADIN CİNAYETLERİNİ, ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Takım kaptanı Eda Tepe ise kadın ve çocuk ölümlerini kınadıklarını belirterek "Bugün seremonide kadın ve çocuk ölümleriyle ilgili bir pankartla çıkacağız. Bizde sonuçta kadın takımı olarak; kadın cinayetlerini, çocuk ölümlerini şiddetle kınıyoruz. Bugün onları hatırlamak, halkımıza hatırlatmak adına bu şekilde bir pankartla çıktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Filistin, Politika, İsrail, Futbol, Çocuk, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Kadın Futbol Kulübü'nden Anlamlı Protesto - Son Dakika

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