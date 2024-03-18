Düzce Panthers, Bolu Bears\'ı 34-0 mağlup etti

Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u 6-0 mağlup etti

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 6-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı. Şanlıurfaspor, 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Yusuf Emre Gültekin, 37, ve 56. dakikalarda Marco Paixao, 77. dakikada Emanuel Dening ve 83. dakikada Mehmet Yiğit'in golleriyle deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrıldı. Lig'de 3 maç aradan kazanan Şanlıurfa temsilcisi, futboldaki milli araya da moralli girdi. Sarı-yeşilli ekip, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor, 28. hafta maçında ise sahasında 2 Nisan Salı günü saat 14.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.