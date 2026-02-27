Düzce Spor Akademisi'nden Gümüş Madalya! - Son Dakika
Düzce Spor Akademisi'nden Gümüş Madalya!

27.02.2026 09:51
Ensar Demirbayraklı, Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Düzce Spor Akademisi sporcusu Ensar Demirbayraklı kendi sıkletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Spor Şehri Düzce'nin genç sporcuları katıldıkları müsabakalarda madalyalar kazanmaya devam ediyor. Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Düzce Spor Akademisi sporcularından Ensar Demirbayraklı 55 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da yer aldığı, toplam 303 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ensar Demirbayraklı, finalde Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - DÜZCE

