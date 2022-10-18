Düzce spor haberi: Fidan'dan Düzce Basın takımına destek - Son Dakika
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Düzce spor haberi: Fidan'dan Düzce Basın takımına destek

18.10.2022 11:56
Düzce spor haberi: Fidan'dan Düzce Basın takımına destek

Düzce spor haberi | DÜZCE(İHA) – Düzce'de kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın takımına USR'nin sahibi Uğur Fidan antrenman topu hediye etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın takımına USR'nin sahibi Uğur Fidan antrenman topu hediye etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına kısıtlı imkanlarla mücadele eden Düzce Basın takımına malzeme desteği. Düzce'nin markası olan USR'nin sahibi Uğur Fidan, takıma antrenman topu hediye etti.

Fidan, spora katkı sağlayan haber yapan basın mensuplarını tebrik ederek "Arkadaşlarımız başarılı haberlere imza atarken hem de voleybol sahasında başarılı maçlar oynuyorlar ve örnek oluyorlar tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE

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Çocuklar spora teşvik ediliyor Çocuklar spora teşvik ediliyor
Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce spor haberi: Fidan'dan Düzce Basın takımına destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce spor haberi: Fidan'dan Düzce Basın takımına destek - Son Dakika
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