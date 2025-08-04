Düzce Tenis Takımı 10 Altın Madalya Kazandı

Analig tenis kız ve erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular 10 altın madalya kazandı.

Samsun'da 31 Temmuz-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan Analig tenis kız ve erkek grup müsabakalarına antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer eşliğinde katılan sporculardan erkeklerde Emir Lokum, Demir Aydın, Mustafa Eren Yazıcı, Mustafa Çınar Balcı ve Toprak İlhan, kızlarda ise Serra Deniz Bal, Deniz Yılmaz, Duru Özkan, Yaren Meva Çakır ve Eslem Bulut 10 birincilik alarak 10 altın madalya kazandılar.

Düzce takımları gruplarını lider olarak bitirerek Trabzon'daki yarı finallere katılmaya hak kazandı. - DÜZCE