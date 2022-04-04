Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu

04.04.2022 22:30
Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu

Düzce Üniversitesi Kadın Hokey takımı üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarında Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi Kadın Hokey takımı üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarında Türkiye 3.'sü olma başarısı gösterdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri dahilinde yer alan, Üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarında Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımımız sergilediği mücadeleyle 3. oldu ve gelecek müsabakalar için umut aşıladı.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Sergiledikleri mücadeleyle üniversitemizin değerine değer katan Kadın Hokey Takımımızı tebrik eder, bu başarıların yakalanmasında kendilerine her türlü desteği sağlayan başta öğrencilerimizin aileleri olmak üzere, hocalarına ve antrenörlerine teşekkür eder, başarıların artarak devam etmesini dileriz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Düzce Üniversitesi, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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