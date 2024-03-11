DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi kadın hokey takımı dördüncü oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen üniversiteler arası Hokey Turnuvası'nda başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, dördüncü olarak gelecek için umut verdi. - DÜZCE
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu örnek davranış, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından takdir edildi.
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Çorum Spor Oyunları'nda 2 bin 322 kişi katıldı. Yarışmalarda dereceye girenler, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon yapacaklarını belirtti. Yarışmada derece elde edenlere 198 bin lira ödül dağıtıldı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kayseri Erciyes'teki şampiyona 140 ülkede canlı yayınlandı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Kusursuz yapılan bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum" Türkiye'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ve 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın 140 ülkesinde canlı...
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili yapılan algıyı kabul etmediğini belirterek, oyuncularını tebrik etti. Üzülmez, takımının emeklerinin görmezden gelindiğini ve kazandığını söyledi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Laine takımdan ayrı çalışırken, Mithat Pala ve Benhur Keser ise ameliyat olduğu için çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında yapılan yıldızlar Taekwondo müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmalar sonucunda Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde birincilikleri elde eden sporcular belirlendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, 29. haftada aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırarak Tolunay Kafkas'ı takımın başına getirdi. Kafkas yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştiren Karagümrük, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Karagümrük, 15 Mart'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak.
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