Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Spor

Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi İsa Furkan Coş, Samsun'da düzenlenen Dart Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si oldu. 15 üniversiteden 85 sporcunun yarıştığı şampiyonada milli sporcu olan Coş, başarılı bir performans sergileyerek ikincilik derecesini elde etti.

27.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Samsun'da Akademi Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen Dart Türkiye şampiyonasında Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi İsa Furkan Coş, Türkiye 2.'si olma başarısı gösterdi.

15 üniversiteden 85 sporcunun yarıştığı Dart Türkiye Şampiyonası'nda, aynı zamanda milli sporcu olan İsa Furkan Coş oldukça başarılı bir performans sergileyerek ikincilik derecesi elde etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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