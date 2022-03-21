Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü - Son Dakika
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Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü

21.03.2022 12:55
Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 4 madalya ile kürsüdeki yerini aldı.

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 4 madalya ile kürsüdeki yerini aldı.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapılan okul sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcular gösterdikleri başarıyla adını ilk 3'e yazdırdı. Şampiyonaya katılan sporculardan 52 kg'da S. Ece Okuyucu Türkiye Şampiyonu, 48 kg'da Özlem Şebnem Sezen Türkiye ikincisi, 46 kg'da Utku Özöğüdücü Türkiye üçüncüsü, +63 kg'da Yaren Sala Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

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Rıza Kayaalp, Türkiye, Yozgat, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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