Düzceli Melike Acar, Taekwondo\'da Türkiye Üçüncüsü

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcu Melike Acar, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.
Antalya'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 2 bin 800 sporcu katılım sağladı. Şampiyonaya antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcusu Melike Acar Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken Hazal Çavuş ise Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı tamamladı. - DÜZCE
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