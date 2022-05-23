Düzceli oryantiringçiler 9 madalya - Son Dakika
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Düzceli oryantiringçiler 9 madalya

23.05.2022 10:01
Düzceli oryantiringçiler 9 madalya

Ordu'da düzenlenen Büyükler Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü toplamda 9 madalya kazandı.

Ordu'da düzenlenen Büyükler Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü toplamda 9 madalya kazandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan organizasyonun final etabı, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde yapıldı. Yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonda sporcular ter döktü. Büyükler Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda antrenör Fatih Öztürk eşliğinde Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü toplamda 9 madalya ile kürsüdeki yerini aldı.

3 gün süren müsabakalarda, kategorilerine göre Kayra Varol, Altan Eren Ersoy Türkiye şampiyonu, Cemre Başak Özçelik, M. Sadık Seydioğlu Türkiye ikincisi oldular.

İkinci gün yarışmasında kategorilerine göre M. Sadık Seydioğlu Türkiye Şampiyonu, Ebrar Fırtına Türkiye ikincisi, Altan Eren Ersoy Türkiye üçüncüsü oldu.

Üçüncü gün ise Ebrar Fırtına Türkiye ikincisi ve Cemre Başak Özçelik Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Düzce, Ordu, Spor, Son Dakika

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