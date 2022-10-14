Düzceli sporcu Öztok milli takımda

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı , "İlimizde cimnastik branşında ilk kez milli takımımıza sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Sporcumuz Mert'i ve hocalarımızı tebrik ediyorum" diyerek Mert Öztok'u kutladı. - DÜZCE

Türkiye Cimnastik Şampiyonasında ikinci olan ve Düzce 'ye ilk defa Türkiye Şampiyonası düzeyinde derece getiren Mert Öztok seçmelerde milli takımdaki yerini aldı.

Kaynak: İHA

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