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Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya aldı - Son Dakika

Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya aldı

10.02.2022 13:50
Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya aldı

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya kazandı.

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasına antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcular yıldızlar kategorisinde toplam 4 madalya kazandı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 49 ülkeden bin 250 sporcu katıldı. Yıldızlar kategorisinde Düzceli sporcularından 57 kilogramda Doruk Kılıç birinci, +65 kilogramda Ali Boran Gökçe birinci, 41 kilogramda Yakuphan Demir üçüncü ve 29 kilogramda Yağmur Yıldız üçüncü oldu. - DÜZCE

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Bronz Madalya, Taekwondo, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya aldı - Son Dakika Spor


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