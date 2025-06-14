Düzceli Sporcular Halterde Altın Madalya Kazandı

Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası'ndan Düzceli sporcular madalyalarla döndü.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası 63 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Müsabakalar sonunda Düzceli başarılı sporcuları Sude Naz Özen 45 kg'da birinci ve Elif Nur Babur 67 kg'da birinci olarak 2 altın madalya kazandı.

Sude Naz Özen ve Elif Nur Babur Bedensel Engelliler Büyükler-Gençler Halter Türkiye Şampiyonası'nda elde etmiş oldukları bu başarılar sonucunda Mısır'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE