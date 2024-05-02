Düzceli Sporcular Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

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Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye birinciliği Müsabakaları 600 sporcunun katılımı ile Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Düzce'yi temsil eden sporculardan kadınlarda 28 kiloda Erva Eren birinci, 40 kiloda Eftal Çetinkaya üçüncü, Erkeklerde ise 38 kiloda Ayaz Alayıldız üçüncü oldu.

Ayrıca yarışmaya katılan diğer sporcularımızdan 40 kiloda Elçin Yılmaz beşinci, 36 kiloda Neris Güler yedinci, 34 kiloda da Muhammed Enes Demir yedinci oldular. - DÜZCE