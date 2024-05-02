Düzceli Sporcular Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Düzceli Sporcular Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden sporcular, toplamda 3 madalya kazandı. Kadınlarda Erva Eren birinci, Eftal Çetinkaya üçüncü; erkeklerde ise Ayaz Alayıldız üçüncü oldu. Ayrıca diğer Düzceli sporcular da yarışmada başarılı bir performans sergiledi.

02.05.2024 13:15
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Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye birinciliği Müsabakaları 600 sporcunun katılımı ile Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Düzce'yi temsil eden sporculardan kadınlarda 28 kiloda Erva Eren birinci, 40 kiloda Eftal Çetinkaya üçüncü, Erkeklerde ise 38 kiloda Ayaz Alayıldız üçüncü oldu.

Ayrıca yarışmaya katılan diğer sporcularımızdan 40 kiloda Elçin Yılmaz beşinci, 36 kiloda Neris Güler yedinci, 34 kiloda da Muhammed Enes Demir yedinci oldular. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzceli Sporcular Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzceli Sporcular Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
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