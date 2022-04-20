Düzcespor'a anlamlı destek - Son Dakika
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Düzcespor'a anlamlı destek

20.04.2022 17:39
Düzcespor'a anlamlı destek

DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig yolunda önemli galibiyetler alan Düzcespor için kent tek yürek oldu.

DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig yolunda önemli galibiyetler alan Düzcespor için kent tek yürek oldu. Özel Düzce Çocuk Kulübü ve English Fast üyesi gençler yazdıkları mektuplar ile futbolculara manevi destek oldu.

TFF 3. lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor, sezon sonuna yaklaşılırken 2. Lige çıkma yolunda başarıyla ilerliyor. Kent tek yürek olurken Özel Düzce Çocuk Kulübü ve English Fast'li gençler Düzcespor için anlamlı destekte bulundu. Çocuk kulübü ve English Fast öğrencisi gençler, Düzcesporlu Futbolculara yazdıkları mektupları yolladı.

2.lig yolunda motivasyonu artırmak ve desteklemek amacıyla farklı etkinliğe imza atan gençler; "Düzcespor Düzce'nin takımı bizim de alınacak başarıda katkımız olsun istedik. Futbolcu abilerimize 2. lige çıkma yolunda başarıla dileriz" dedi. - DÜZCE

Düzcespor'a anlamlı destek
Düzcespor'a anlamlı destek
Düzcespor'a anlamlı destek
Düzcespor'a anlamlı destek
Düzcespor'a anlamlı destek

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Türkiye Futbol Federasyonu, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzcespor'a anlamlı destek - Son Dakika
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