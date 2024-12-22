Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme

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Galatasaray'ın transfer etmek istediği öne sürülen Roma forması giyen Arjantinli yıldız fubolcu Paulo Dybala'dan sarı-kırmızılı taraftarlara kötü bir haber geldi.

ROMA'DAN AÇIKLAMA: KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala ile ilgili açıklamalar yaptı.Florent Ghisolfi, Arjantinli oyuncu için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadığını açıkladı. Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

DYBALA'NIN SEZON PERFORMANSI

2022 yazından Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olan Paulo Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 18 maçta süre buldu. Dybala, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.