Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme - Son Dakika
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Spor

Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme

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Roma, adı Galatasaray ile anılan Arjantinli yıldızı Paulo Dybala hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu. İtalyan ekibinin sportif direktörü Florent Ghisolfi, Dybala için şu ana kadar herhangi bir kulüple görüşme yapmadıklarını açıkladı.

22.12.2024 15:05
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği öne sürülen Roma forması giyen Arjantinli yıldız fubolcu Paulo Dybala'dan sarı-kırmızılı taraftarlara kötü bir haber geldi.

ROMA'DAN AÇIKLAMA: KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala ile ilgili açıklamalar yaptı.Florent Ghisolfi, Arjantinli oyuncu için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadığını açıkladı. Ghisolfi yaptığı açıklamada, "Şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

DYBALA'NIN SEZON PERFORMANSI

2022 yazından Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olan Paulo Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 18 maçta süre buldu. Dybala, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme

Paulo Dybala, Galatasaray, Futbol, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ibrahim14:
    Gereksiz transfer o mevkide 12 milyon Euro’ya oynayacak çok daha kaliteli futbolcular var 2 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Bu da demek oluyor ki SON DAKİKA hep sallıyor..Daha düne kadar size kalsa transfer bitmişti..Kendi yalanınızı kendiniz dogruluyorsunuz helal olsun... 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eyvah aslanın sarayı yıkıldı.. boş 1 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ne yıkılması kardeşim sevindik adam yarım sezon yok hep sakat 0 1 Yanıtla
  • Cenk Demiray:
    mahvolduk, yıkıldık, ne yapıcaz şimdi. ligden çekilelim. 0 1 Yanıtla
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