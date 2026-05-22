Dynamic Racing Team\'den Karting\'de Başarı

PETROL Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing Team, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağında elde ettiği sonuçlarla takım birinciliğine ulaştı. Takım sezonun ikinci yarışında; Micro, Mini, Junior ve Kadınlar kategorilerinde derece elde etti.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 16-17 Mayıs tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 4 kategoride toplam 55 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sezonun ilk yarışında performansıyla dikkat çeken Dynamic Racing Team, ikinci ayakta da elde ettiği derecelerle başarısını sürdürdü.

Micro kategorisinde mücadele eden Dynamic Racing Team sporcularından Ali Ersin Yücesan birincilik kürsüsüne çıkarken, Kerem Çelikyay yarışı üçüncü sırada tamamladı. Mini kategorisinde Ömer Mesudiyeli üçüncülük elde ederken, Junior kategorisinde yarışan Rüzgar Tırınk da üçüncü olarak takım hanesine puan yazdırdı. Kadınlar kategorisinde ise Dynamic Racing Team sporcusu Zeynep Fatma Çiçek ikinci sırada yer aldı.

2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 27-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'daki Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.