Dzeko Çaykur Rizespor'a Düğüm Attı - Son Dakika
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Dzeko Çaykur Rizespor'a Düğüm Attı

Fenerbahçe'nin forveti Dzeko, Rizespor'a 2 gol atarak 12. lig golüne ulaştı.

02.02.2025 21:34
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak ligdeki 12. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken kaptan Edin Dzeko, 2 golle ön plana çıktı. İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Dzeko, 45+8. dakikada ilk golü kaydetti. Karadeniz ekibine karşı ikinci yarıya 2-1 geride giren Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırırken beraberlik golünü de yine Dzeko ile buldu. 79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu filelere gönderen Bosna Hersekli forvet, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Deneyimli forvet, bu sezon 15'i ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada forma giydi.

Dzeko, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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