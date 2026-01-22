Schalke 04'e transfer olmak için Almanya'ya giden eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, havalimanında sarı-lacivertli taraftarların ilgisiyle karşılaştı.
Almanya'ya inişi sırasında Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılaşan Edin Dzeko, kendisine uzatılan Fenerbahçe formasını imzaladı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sergilediği performansla taraftarın takdirini kazanan Dzeko'ya gösterilen ilgi, sarı-lacivertli camianın eski futbolcusuna olan vefasını bir kez daha ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)