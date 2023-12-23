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Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak - Son Dakika
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Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak

İki farklı dönemde Sarı-Lacivertliler'i çalıştıran Vitor Pereira, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Kanarya'yı çok yakından tanıyan Portekizli hoca, Dzeko-Icardi kıyası yapıp, ''Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak'' dedi.

23.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:15
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Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, derbi öncesi görüşlerini paylaştı. Dzeko ve Icardi'yi kıyaslayan Pereira, her iki futbolcunun da derbide markaj altında olacağını ve bu durumun diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabileceğini belirtti.

"İKİSİ DE DERBİDE MARKAJ ALTINDA TUTULACAK"

Portekizli antrenör, "Fenerbahçe'den Dzeko ve Galatasaray'da Icardi'nin maça etkisi nasıl olur?" sorusuna, "Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak. Hatta defans oyuncuları, ikili markajla da onları savunmaya çalışacak. Bu sayede diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabilirler" şeklinde yanıt verdi.

2 DÖNEM GÖREV YAPTI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında görev yapmıştı.

Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak - Son Dakika
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