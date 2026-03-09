Dzeko\'nun futbol tutkusuna bakın

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bosnalı golcü, aynı anda üç farklı maçı takip ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

ÜÇ MAÇI BİRDEN İZLEDİ

Paylaşılan görüntülerde Dzeko'nun farklı ekranlardan üç maçı aynı anda izlediği görüldü. Tecrübeli futbolcunun bu anları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dzeko'nun paylaşımı futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırırken, birçok kullanıcı yıldız oyuncunun futbol tutkusu hakkında yorum yaptı.