Dzeko\'nun futbol tutkusuna bakın

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bosnalı golcü, aynı anda üç farklı maçı takip ettiği anları takipçileriyle paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde Dzeko'nun farklı ekranlardan üç maçı aynı anda izlediği görüldü. Tecrübeli futbolcunun bu anları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Dzeko'nun paylaşımı futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırırken, birçok kullanıcı yıldız oyuncunun futbol tutkusu hakkında yorum yaptı.
