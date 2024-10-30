E Kolej Isparta 32, Pazarspor'u Eleyerek Tur Atladi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekibi E Kolej Isparta 32, Nesine 3. Lig temsilcisi Pazarspor'u 1-0 yenerek tur atladı.
Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın golünü 90. dakikada Muhlis İstemi kaydetti.
E Kolej Isparta 32, kupada 4. tura yükseldi.
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