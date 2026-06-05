E-Rehberlik Sistemiyle Meslek Seçimi Destekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, meslek seçiminde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla e-rehberlik sistemini kullanıma açtı.

Bakanlığın açıklamasına göre, sistem, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle kariyer planlaması konusunda kararsız gençlere yol gösterici analizler sunuyor.

Gençlerin sıkça sorduğu "Hangi meslek bana uygun?" ve "Hangi mesleği seçmeliyim?" sorularına rehberlik etmeyi amaçlayan sistem, kişilik özelliklerinden ilgi alanlarına, yeteneklerinden mesleki eğilimlerine kadar birçok farklı alanda değerlendirme yapıyor.

Sistem, gençlere doğrudan meslek önerisinde bulunmak yerine, kişisel özellikleri doğrultusunda hangi alanlarda daha başarılı ve mutlu olabileceklerine ilişkin yol gösterici değerlendirmelerde bulunuyor.

Sistemde 5 ayrı ölçme testi yer alıyor.

Kişilik, ilgi, yetenek, mesleki beceri ve mesleki değer başlıklarından oluşan testleri tamamlayan gençler, kendilerine özel hazırlanan değerlendirme sonuçlarına ulaşabilecek.