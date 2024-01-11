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E.Y. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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E.Y. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında E.Y. Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kerem Demiray'ın golüyle Galatasaray öne geçti.

E.Y. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
11.01.2024 - 19:36,
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- Trendyol Süper Lig: E.Y. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında E.Y. Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu topla ceza sahası içine girip çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

22. dakikada Mertens'in ceza sahası yayınının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Kvet vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45. dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Zaha topu ceza sahası içine gönderdi. Burada topu alan Kerem Demiray'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Barrov, Fode Koita

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Abdulkadir Parmak, Gerson Rodrigues, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Emre Gökay, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Eren Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürbüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Kerem Demiray (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay (Galatasaray)

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: E.Y. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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