Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da otelin camından düşerek ölen takım arkadaşına duygu dolu sözler: Keşke bir kez daha sarılabilseydim

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İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma için takım arkadaşı Ebrar Karakurt paylaşım yaptı.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.