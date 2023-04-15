İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma için takım arkadaşı Ebrar Karakurt paylaşım yaptı.
Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu olan İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, maçın ardından konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ituma'nın cenazesi sabaha karşı 05.30 sıralarında otelin önünde bulundu.
Ebrar Karakurt'un paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da otelin camından düşerek ölen takım arkadaşına duygu dolu sözler: Keşke bir kez daha sarılabilseydim - Son Dakika