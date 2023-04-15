Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da otelin camından düşerek ölen takım arkadaşına duygu dolu sözler: Keşke bir kez daha sarılabilseydim - Son Dakika
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Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da otelin camından düşerek ölen takım arkadaşına duygu dolu sözler: Keşke bir kez daha sarılabilseydim

15.04.2023 10:33

Ebrar Karakurt, Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'da otel camından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından paylaşım yaptı. Ituma'ya veda eden Karakurt, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." dedi.

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma için takım arkadaşı Ebrar Karakurt paylaşım yaptı.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu olan İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, maçın ardından konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ituma'nın cenazesi sabaha karşı 05.30 sıralarında otelin önünde bulundu.

Ebrar Karakurt'un paylaşımı:

Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcu takım arkadaşına veda: Keşke bir kez daha sarılabilseydim
Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcu takım arkadaşına veda: Keşke bir kez daha sarılabilseydim
Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcu takım arkadaşına veda: Keşke bir kez daha sarılabilseydim
YORUMLAR (1)
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Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da otelin camından düşerek ölen takım arkadaşına duygu dolu sözler: Keşke bir kez daha sarılabilseydim - Son Dakika


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