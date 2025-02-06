Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Geniş Video İzle

Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Yulia Brovkina ile ciddi bir kavga etti ve otoparktaki aracına ciddi boyutta zarar verdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ve Karakurt'un kulüp başkanına 'Ya ben ya da Brovkina' dediği aktarıldı. Karakurt'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

06.02.2025 11:54  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ın başarılı yıldızı Ebrar Karakurt, yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Çıkan haberlere göre; Ebrar Karakurt ve 23 yaşındaki takım arkadaşı Yulia Brovkina duygusal bir ilişkiye yelken açtı. Sık sık birlikte görülen ikilinin sezon başında arası nedeni bilinmeyen bir sebeple bozuldu. Karakurt ve Brovkina, geçtiğimiz haftalarda antrenmanda ciddi bir tartışma yaşadı ve kavga boyutuna geldi.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA ÇIKTI

Voleybol muhabiri Alessandro Garotta'nın haberine göre; Ebrar Karakurt, soyunma odasında Brovkina'ya fiziksel bir saldırıda bulundu. Olayın takım arkadaşlarının araya girmesiyle engellendiği belirtildi. Öfkesi geçmeyen Ebrar Karakurt'un spor salonunun otoparkına gittiği ve Brovkina'nın arabasına ciddi boyutta zarar verdiği ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin takım içinde büyük krize neden olduğu aktarıldı.

BAŞKANA RESTİ ÇEKTİ

Ebrar'ın kulüp başkanına giderek 'Ya ben ya da Brovkina' dediği belirtildi. Milli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezonki şampiyonluk hedefinde Ebrar'ı önemli bir oyuncu olarak gören yönetim, Brovkina'nın Rusya 2. Ligi Vischaya Liga A'da oynayan ikinci takımla oynamasına karar verdi.

Ebrar Karakurt Rusya\'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Ebrar Karakurt, Kaliningrad, Voleybol, Kavga, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yusuf Çarman:
    Ne bekliyorsunuz? Bu tipler travmatik vakalar. 115 14 Yanıtla
  • Hakyol:
    Buda kendini nimetten sayıyor nasılsa bizim mallar geri alır 80 10 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6sye yakışır kart da görmez. Biz 8taşın güzelleri handeyle zehrayı alıyoruz çok hoş olacak ;) 9 36 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    tipine senin ben 37 4 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Lezzo 28 6 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Tarık yüce geceleri tro musun sen ? 11 3 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Özel hayayi kimseyi ilgilendirmez ama işe tasimaması gerekirdi, salaklik etmis. 1 1 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü:
    Çirkef bu yaaa tam çitkef. 1 0 Yanıtla
  • Atilla levent:
    yulia dan istemistir vermeyince böyle yapmıştır 1 0 Yanıtla
  • Suat genç:
    Karıya sulanmıştır 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.