Ebrar Karakurt Rusya\'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ın başarılı yıldızı Ebrar Karakurt, yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Çıkan haberlere göre; Ebrar Karakurt ve 23 yaşındaki takım arkadaşı Yulia Brovkina duygusal bir ilişkiye yelken açtı. Sık sık birlikte görülen ikilinin sezon başında arası nedeni bilinmeyen bir sebeple bozuldu. Karakurt ve Brovkina, geçtiğimiz haftalarda antrenmanda ciddi bir tartışma yaşadı ve kavga boyutuna geldi.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA ÇIKTI

Voleybol muhabiri Alessandro Garotta'nın haberine göre; Ebrar Karakurt, soyunma odasında Brovkina'ya fiziksel bir saldırıda bulundu. Olayın takım arkadaşlarının araya girmesiyle engellendiği belirtildi. Öfkesi geçmeyen Ebrar Karakurt'un spor salonunun otoparkına gittiği ve Brovkina'nın arabasına ciddi boyutta zarar verdiği ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin takım içinde büyük krize neden olduğu aktarıldı.

BAŞKANA RESTİ ÇEKTİ

Ebrar'ın kulüp başkanına giderek 'Ya ben ya da Brovkina' dediği belirtildi. Milli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezonki şampiyonluk hedefinde Ebrar'ı önemli bir oyuncu olarak gören yönetim, Brovkina'nın Rusya 2. Ligi Vischaya Liga A'da oynayan ikinci takımla oynamasına karar verdi.