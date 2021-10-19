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Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil - Son Dakika

Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil

19.10.2021 16:46

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın sosyal medya programına konuk oldu. Ebrar, kariyerinden ve özel hayatından ayrıntıları sevenleriyle paylaştı. "Şahit olmadığımız anlar" sorusuna Ebrar, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca maç ve bolca hayal kırıklığı. Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" sözlerini söyledi.

İtalya'da Novara takımında kariyerini sürdüren Ebrar Karakurt, Elidor YouTube kanalının konuğu oldu. Ebrar, kısa video içinde birçok özel detay paylaştı. Sporcu olmanın zorlukları ve tarzıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

"Kendi yolunda ilerlerken bir hayalin var mıydı?" sorusuna Ebrar, "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum. En büyük hayalin Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?" dedi.

"FEDAKARLIKLAR YAPIYORSUN"

Spor kariyerinde yaptığı fedakarlıklarla ilgili, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakarlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlık veriyorsunuz. Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" diye konuştu.

Sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade eden Ebrar, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres. bazen çok mutluluk Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" dedi.

Ebrar, pembe saçı neden tercih ettiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: Yakışıyor, yapıyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Çok düşündüm acaba bu yakışır mı, şu yakışır mı diye. Baktım ki benim yaptığım renkleri ben beğeniyorum, üzerine insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki artık ben ne yapsam yakışacak. Her rengi denemeye çalışıyorum.

Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil

Ebrar Karakurt, Instagram, Elidor, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil - Son Dakika Spor


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