Kariyerini Rusya'daLokomotiv Kaliningrad'ta sürdüren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne geri döndü.
Ligin zorlu takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde!'' ifadeleri kullanıldı.
İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından ülkemize geri döndü. Yıldız voleybolcu, ülkemizde daha önce VakıfBank ve Türk Hava Yolları formaları giymişti.
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)