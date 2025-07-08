Ebru Topçu'nun Sözleşmesi Uzatıldı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda milli oyuncu Ebru Topçu'nun sözleşmesi 1 yıllığına uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığı belirtildi.
Ebru Topçu, son 3 sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 45 kez rakip fileleri havalandırdı.
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