Ecrin Meryem Feyzullah, Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Ecrin Meryem Feyzullah, Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ecrin Meryem Feyzullah, Kick Boks Şampiyonası\'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu

Antalya'daki şampiyonada Ecrin Meryem Feyzullah, üçüncülükle milli takım sıralamasına girdi.

29.01.2025 15:35
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Antalya'da gerçekleşen Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Ecrin Meryem Feyzullah Türkiye üçüncüsü oldu. Ecrin bu derecesiyle milli takım sıralamasına da girmeyi başardı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme kriter puanlarıyla sıralama yapıldı Türkiye Kick Boks Şampiyonası Büyükler ve Gençler kategorilerinde 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonunda yapıldı.73 ilden 4 bin 500 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği ve taşıdığı önem sebebiyle heyecan ve hırsın yüksek olduğu şampiyonada bu yıl yapılacak olan Dünya Büyükler ve Avrupa Gençler Şampiyonaları Milli Takım Seçme Kriteri puanlama ile sıralama yapıldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcumuz Ecrin Meryem Feyzullah bu şampiyonada aldığı üçüncülük ile milli takım sıralamasına girmeyi başardı. Şampiyona sonrası Ecrin Meryem başarısını Körfez GB antrenörü Musab Yaman ile kutladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ecrin Meryem Feyzullah, Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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