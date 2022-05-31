Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi

31.05.2022 11:53
Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın sahasında Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenlendi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın sahasında Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenlendi. Geleceğin Voleybolcuları A Takım hayallerini deneyimledi.

Kurulduğu 1966 yılından bu yana sadece kulüp başarılarına değil, oyuncu yetiştirmeye de odaklanan ve bu hedef doğrultusunda yüzlerce kız çocuğunu voleybola kazandırarak Türkiye'de sporun gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan Eczacıbaşı Spor Kulübü, 29 Mayıs Pazar günü Eczacıbaşı Spor Okulu Ayazağa Kampüsü'nde Mini Tigers Voleybol Bahar Şenliği düzenledi.

Velilerin de kendi aralarında maç yaptığı, gün boyu süren şenlikte, 2010-2013 doğumlu 130 voleybolcu, Eczacıbaşı altyapısında mücadele eden ablalarının da yardımıyla, 24 maç oynadı. Maçların ardından Mini Tigerlar sertifika ve madalyanın sahibi oldu. Madalya töreninin ardından, Eczacıbaşı'nın geleceği Mini Tigerlar bir yandan maç yaparken bir yandan da aileleriyle birlikte festival coşkusu yaşadılar. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi
Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi
Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi
Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi
Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi
Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi
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Kaynak: İHA

voleybol, Türkiye, Ayazağa, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Ayazağa Spor Okulu, Mini Tigers Voleybol Şenliği düzenledi - Son Dakika


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