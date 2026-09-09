Eczacıbaşı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Osasco, NEC ve Alianza Lima ile aynı grupta

Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu'nda Osasco Sao Cristovao Saude, NEC Red Rockets Kawasaki ve Club Alianza Lima ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı'nın, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. 8-13 Aralık 2026 tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek organizasyonda turuncu-beyazlılar, A Grubu'nda ev sahibi Osasco Sao Cristovao Saude, Japonya'dan NEC Red Rockets Kawasaki ve Peru'dan da Club Alianza Lima ile mücadele edecek.

Eczacıbaşı'nın gruptaki maç programı şöyle:

8 Aralık

16.00 Eczacıbaşı - NEC Red Rockets Kawasaki

10 Aralık

02.30 Eczacıbaşı - Osasco Sao Cristovao Saude

10 Aralık

19.30 Eczacıbaşı - Club Alianza Lima