Eczacıbaşı Dynavit : 3-1 - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit : 3-1

22.04.2022 22:53
Eczacıbaşı Dynavit : 3-1

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut.FENERBAHÇE OPET: Vargas, Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Gizem (L), Cansu, de Souza.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Fatma, Gözde, Saliha.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut.

FENERBAHÇE OPET: Vargas, Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Gizem (L), Cansu, de Souza.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Fatma, Gözde, Saliha.SETLER: 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-15)

SÜRE: 108 dakika (26,27,29,26)

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. 2 galibiyet elde eden takımın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak.


- İstanbul
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Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit 3-1 mağlup etti Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit 3-1 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Korkut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit : 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit : 3-1 - Son Dakika
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