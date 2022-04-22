SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut.FENERBAHÇE OPET: Vargas, Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Gizem (L), Cansu, de Souza.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Fatma, Gözde, Saliha.SETLER: 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-15)
SÜRE: 108 dakika (26,27,29,26)
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. 2 galibiyet elde eden takımın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit : 3-1 - Son Dakika