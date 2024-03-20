Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek elendi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek elendi

Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco\'ya 3-1 yenilerek elendi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

20.03.2024 21:09  Güncelleme: 21:11
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ricardo Ferreira (Portekiz), Maria Rodriguez (İspanya)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin ( Simge Aköz, Voronkova, Naz Aydemir Akyol, Yaprak Erkek, Stevanovic)

A. Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, de Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro)

Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25

Süre: 101 dakika (20, 28, 31, 22)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında konuk ettiği İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek elendi.

Karşılaşmaya Haak'ın sayılarıyla başlayan konuk takım, 4-0 öne geçti. Boskovic ile çaprazdan skor bulan turuncu-beyazlılar, 8-8'de rakibini yakaladı. Boskovic'i iyi savunan ve etkili hücumlar geliştiren İtalyan temsilcisi, skoru 19-12 yaptı. Seti 25-17 alan A. Carraro Imoco, 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Skor 5-5 iken Haak ile etkili hücum yapan A. Carraro Imoco, 5-0'lık seri buldu. Farkı çift hanelere taşıyan İtalyan takımı, seti 25-15 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Eczacıbaşı oldu. Taraftarının desteğiyle üst üste sayılar çıkaran turuncu-beyazlılar, 10-4 üstünlük kurdu. Rakibinin sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, 12-12'de yakalandı. Karşılıklı sayılarla devam edilen setin son anlarına başa baş girildi. Hande ve Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı, son anlarda hata yapmadı ve seti 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Baştan sona geride götürdüğü dördüncü sette dönemeyen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-16, maçı da 3-1 kaybetti. İtalya'daki ilk müsabakadan da 3-2 yenik ayrılan turuncu-beyazlı takım, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.

Kaynak: AA

Voleybol, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek elendi - Son Dakika

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