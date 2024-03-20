Eczacıbaşı Dynavit, A. Carraro Imoco\'ya 3-1 yenilerek elendi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ricardo Ferreira (Portekiz), Maria Rodriguez (İspanya)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin ( Simge Aköz, Voronkova, Naz Aydemir Akyol, Yaprak Erkek, Stevanovic)
A. Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, de Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro)
Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25
Süre: 101 dakika (20, 28, 31, 22)
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında konuk ettiği İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek elendi.
Karşılaşmaya Haak'ın sayılarıyla başlayan konuk takım, 4-0 öne geçti. Boskovic ile çaprazdan skor bulan turuncu-beyazlılar, 8-8'de rakibini yakaladı. Boskovic'i iyi savunan ve etkili hücumlar geliştiren İtalyan temsilcisi, skoru 19-12 yaptı. Seti 25-17 alan A. Carraro Imoco, 1-0 öne geçti.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Skor 5-5 iken Haak ile etkili hücum yapan A. Carraro Imoco, 5-0'lık seri buldu. Farkı çift hanelere taşıyan İtalyan takımı, seti 25-15 alarak skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan taraf Eczacıbaşı oldu. Taraftarının desteğiyle üst üste sayılar çıkaran turuncu-beyazlılar, 10-4 üstünlük kurdu. Rakibinin sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, 12-12'de yakalandı. Karşılıklı sayılarla devam edilen setin son anlarına başa baş girildi. Hande ve Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı, son anlarda hata yapmadı ve seti 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Baştan sona geride götürdüğü dördüncü sette dönemeyen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-16, maçı da 3-1 kaybetti. İtalya'daki ilk müsabakadan da 3-2 yenik ayrılan turuncu-beyazlı takım, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlandı, play-off ekipleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede, Beşiktaş BOA ikinci sırada yer aldı. OGM Ormanspor üçüncü, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu. Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı sırada yer aldı. Nesibe Aydın yedinci sırayı alırken, BOTAŞ play-off'a kalan son ekip oldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren bir turizm firması arasında anlaşma imzaladı. Gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafirlerin gelmesi bekleniyor. Turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'in sunduğu imkanlardan ve Erciyes ile Kapadokya'nın uyumundan çok etkilendiğini belirtti.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın set skorları 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25 oldu. Maç TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve toplamda 100 dakika sürdü.
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