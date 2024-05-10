Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit, İtalya Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı kadrosuna kattı. Plummer, çok güçlü ve kaliteli bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Transferle ilgili konuşan Plummer, heyecanını ve gelecek sezon için umutlarını dile getirdi.

10.05.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Dynavit, İtalya Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer etti. Plummer'ın transferiyle ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi'ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz" denildi.

Transferle ilgili konuşan Kathryn Plummer, "Sporda köklü bir geçmişe sahip bu kadar prestijli bir kulübün parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmayı ve nihai hedeflerimize ulaşmak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezon grubumuzun özel olacağını düşünüyorum. Birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Genel olarak yeni bir kültür ve yaşam tarzı öğrenmeye ve ailemi de kulübe dahil etmeye hevesliyim. Teşekkürler Kaplanlar" dedi.

ABD Milli Takımı'nda da oynayan 1998 doğumlu oyuncu, kariyerine Tstreet Volleyball Club'ta başladı ve sırasıyla Standford Üniversitesi Voleybol Takımı, Saugelle Team Monza, Denso Airybees ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li smaçör Kathryn Plummer'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement