Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor\'u 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Rakibini setlerde 25-10, 25-13 ve 25-11'lik skorlarla yenen Eczacıbaşı, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesinde moral buldu.

22.10.2024 20:46  Güncelleme: 20:52
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Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın tamamında oyun üstünlüğü elinden bırakmayan turuncu-beyazlılar, rakibini 25-10, 25-13, 25-11'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup ederek mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Sinead Jack-Kısal, 12 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 11 sayıyla Tijana Boskovic galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da kendi evinde Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Takımın başarılı oyuncularından Tijana Boskovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sezonun başından beri oynadığımız en iyi oyunu oynadık. Çok fazla hata yapmadık ve taktiksel açıdan kendi seviyemizi korumaya çalıştık. Fenerbahçe maçından önce bizim için iyi bir hazırlık oldu. Derbiye hazırlanmak için birkaç günümüz daha var. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Maç boyunca rakibi kontrol altında tuttuklarına değinen Simge Aköz, "Bugün, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'a karşı iyi bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Genel olarak etkili servis atarak, defans ve blok organizasyonumuzla rakibimizi maç boyunca kontrolümüz altında tuttuk. Özellikle son sette herkes en iyi performansını ortaya koydu. Önümüzde Fenerbahçe karşılaşmamız var. En iyi şekilde hazırlanıp, taraftarımızın desteğiyle derbiden galip ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Bahçelievler Belediyespor: Buse, Shemanova, Ceren, Meryem, Czyrnianska, Özge Nur, Merve, Simay, Inneh, Baird

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Naz, Nicoletti, Yaprak, Aybüke

Setler: 10-25, 13-25, 11-25

Süre: 65 dakika (19, 25, 21) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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