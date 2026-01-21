Eczacıbaşı Dynavit\'ten 3-0\'lık net galibiyet

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında evinde Bahçelievler Belediyespor'u 25-21, 25-15 ve 25-10'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Rettke, Elif, Boden, Bengisu, Stysiak, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Simge (L)
Bahçelievler BLD.: Eylül, Fatma Nur, Nikolova, Rylen, Eda, Jaksic, Berre (L), Yağmur, Selin, Sema
Setler: 25-21, 25-15, 25-10
Süre: 71 dakika (26, 24, 21) - İSTANBUL
