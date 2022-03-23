Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu

23.03.2022 00:39

- Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart'ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

- Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu

İSTANBUL - Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart'ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Daha önce bir kez CEV Kupası'nı müzesine götüren Eczacıbaşı ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Turuncu-beyazlılar, final maçında Almanya'da karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek CEV Kupası'nda ikinci kez ipi göğüsledi. Karşılaşma sonrasında "MVP - En Değerli Oyuncu" Ödülü ise Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Maja Ognjenovic'e takdim edildi.

Başantrenör Ferhat Akbaş: "Umarım devamı da gelecek"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş maçın ardından yaptığı açıklamada "CEV Kupası, bu sezon kazandığımız ilk kupa oldu. Umarım devamı da gelecek. Avrupa'da kupa almak bizim için çok önemliydi. Bunun için çok çaba sarf ettik. Sezon ortasında bu kadar iyi oynamak bizi çok mutlu ediyor. Sezonun kalan bölümünde de aynı tempoda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaptan Simge Aköz: "Takımın her bir bireyi mükemmel iş yaptı"

Eczacıbaşı Dynavit kaptanlarından Simge Aköz ise bu turnuvaya büyük emek verdiklerinin altını çizerek, "Çok zorlu bir periyodun ardından finali kazandık. Kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Takımın her bir bireyi mükemmel iş yaptı, herkes katkı sağladı. Bu kupayı kazanma sözü vermiştik, bu başarıya ulaştığımız için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 80. kupası

Kupayı 2018 yılından sonra ikinci kez kazanan Eczacıbaşı Dynavit, böylece müzesindeki kupa sayısını da 80'e çıkarmış oldu. CEV Kupası şampiyonluğunun ardından Misli.com Sultanlar Ligi maçlarına geri dönecek olan Eczacıbaşı Dynavit'in müzesinde 2021 - 2022 sezonu itibarıyla şu başarılar bulunuyor:

- 28 Türkiye şampiyonluğu

- 2 FIVB Dünya şampiyonluğu

- 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

- 2 CEV Kupası şampiyonluğu

- 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu

- 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

- 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu

- 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu

- 6 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası şampiyonluğu

- 23 Altyapı Türkiye şampiyonluğu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu - Son Dakika


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