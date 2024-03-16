Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT\'yi mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Ankara ekibi PTT'ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-20, 25-13 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve, Yasemin Yiwen, Hande Naz, Özlem (L)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Beyza, Voronkova, Hande, Stevanovic, Aybüke (L), Gray, Yasemin
Setler: 25-22, 20-25, 13-25, 23-25
Süre: 117 dakika (31,28,25,27) - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Atal, Yusuf Erdoğan, Luis Nani ve Emre Akbaba'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü Koita attı. Adana Demirspor'dan Atal, maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
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