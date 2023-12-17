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Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

Eczacıbaşı Dynavit, geriden geldiği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

17.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 17:06
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Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

TARİHİNDE 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Türk finalinde ilk seti VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Ardından üst üste iki seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı Dynavit durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 25-23 kazanan VakıfBank durumu tekrardan eşitledi ve maçı Tie Break'e götürdü. Tie Break'i 15-9 önde bitiren Eczacıbaşı, 3. kez Dünya şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

Eczacıbaşı'nda Hande Baladın 2 blok, 1 ace ve 20 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Tijana Boskovic ise 1 blok, 2 ace ve 28 sayı ile sahada yer aldı.

Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank\'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Muhteşem bir başarı her iki takımımızı da candan tebrik ediyorum elleriniz dert görmesin helal olsun her iki takımımıza da... Yanıtla 0 0
  • Ramazan Demirkazik: Hayırlı uğurlu olsun dünyanın en büyüğü oldunuz eczacıbaşı sizinle gurur duyuyoruz sizede vakıfbankada hepinize teşekkür ederiz türkiyeyi gururlandırdınız Yanıtla 18 2

Eczacıbaşı, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

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