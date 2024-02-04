Eczacıbaşı Spor Kulübü, Kahramanmaraş\'ta depremden etkilenen gençlere voleybol sahası hediye etti

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Eczacıbaşı Spor Kulübü, yıkıcı depremin yıldönümünde anlamlı bir proje ile depremden etkilenen gençlere güç veren bir projeye imza attı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş Aziz Sancar Lisesi'ne voleybol sahası hediye etti. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tamamlanan Eczacıbaşı Aziz Sancar Anadolu Lisesi Voleybol Sahası 31 Ocak'ta düzenlenen tören ile açıldı. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz, İdari İşler Sorumlusu Begüm Çapraz, Altyapı İdari Sorumlusu Birsen Bora ve Altyapı takımlarının yıldız oyuncuları Kübra Evşen, Cansın Şendir ve Ela Çiftçi ile birlikte Kahramanmaraş Aziz Sancar Anadolu Lisesi Voleybol Sahası'nın açılış törenine katıldı. Sporun ve dayanışmanın, toplumları bir araya getirerek olumlu değişimler yaratma gücüne inanarak Kahramanmaraş'ta saha projesinin açılışına katılan Eczacıbaşılı voleybolcular büyük ilgi gördü.

Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse ev sahipliğinde düzenlenen törene Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile Aziz Sancar Anadolu Lisesi Öğretmenleri, öğrencileri ve sporcular katıldı.

Eczacıbaşılı oyuncularla kaynaşan Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencileri açılış maçında yıldız sporcularla birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Saha girişinde yer alan panoda "Spor yapmak insanı güçlendirir. Bu spor sahası da siz kendinizi her açıdan güçlü hissedin diye Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Hediye" mesajı görenleri duygulandırdı.

ALİ ATALIK: GÜÇLÜ KADINLAR YETİŞTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Ziyaret sonrasında görüşlerini ifade eden Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, "Deprem felaketinin ardından başlattığımız projenin ardından siz değerli Kahramanmaraş halkına sahamızı bu kadar kısa sürede armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kurulduğumuz yıldan bu yana güçlü kadınlar yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ziyaret, bizim Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğimiz ikinci ziyaret. Biz güçlü ve örnek voleybolcular çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım bu saha tüm sporcularımıza ışık olur" ifadelerini kullandı.

Duygularını aktaran Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise "Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne göstermiş oldukları emek ve özveriden dolayı teşekkür ederiz. Spor nesillerdir birleştirici gücüyle yaralarımızı sardı ve sarmaya devam edecek. Bu sahayla beraber voleybol ve diğer tüm branşlarda pırıl pırıl gençler yetiştireceğimize inancımız sonsuz. Bölgeye ve bölge halkına olan hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

ALAİDDİN KÖSE: SPOR; 7'DEN 70' HEPİMİZİN HAYATININ VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASIDIR

Son olarak konuşan Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse, "Konuşmama 2023 yılı Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü tebrik ederek başlamak isterim. Eczacıbaşı Voleybol Kulübü Tarafından okulumuza kazandırılan voleybol sahası ile öğrencilerimizin sporda, özellikle voleybolda daha çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu voleybol sahasının yapımını üstlenen Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetici ve Temsilcilerine, katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Cemil BOZ Bey'e şükranlarımı arz ederim" sözlerini sarf etti.