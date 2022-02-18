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Eda Erdem Dündar'dan CEV Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Eda Erdem Dündar'dan CEV Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması

18.02.2022 22:28
Eda Erdem Dündar'dan CEV Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad ile eşleşen Fenerbahçe Opet'te kaptan Eda Erdem Dündar, bekledikleri bir rakiple eşleştiklerini söyledi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad ile eşleşen Fenerbahçe Opet'te kaptan Eda Erdem Dündar, bekledikleri bir rakiple eşleştiklerini söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Lokomotiv Kaliningrad kurada beklediğimiz rakiplerden biriydi. Bildiğimiz oyunculardan kurulu, genç bir takım. Ligde ikinci sıradalar. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçlar çıkardılar, 2 mağlubiyetleri var. Yüksek oynayan, orta oyuncularının kuvvetli olduğu bir takım. Voronkova gibi güçlü silahları var, Smarzek gibi çok önemli bir pasör çaprazı var. Orta oyuncuları genç. Milli takımda oynayan isimler var." diye konuştu.

Grup maçlarına da değinen sarı-lacivertli oyuncu İstanbul'da oynanan maçta Kazan'ın kendilerini zorladığını ancak 6'da 6 yaparak bekledikleri başarıyı elde ettiklerini söyledi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali geçmeleri halinde yarı finalde VakıfBank-Developres Rzeszow maçının galibiyle karşılaşacak olmalarını da değerlendiren tecrübeli oyuncu şunları aktardı:

"Artık bu klasik diyebilirim. Avrupa Voleybol Konfederasyonu hep böyle yapıyor. Biz bu iki ekibi de bekliyorduk, tam da dediğimiz gibi çıktı. Çünkü finalde iki Türk takımını oynatmaya izin vermiyorlar ve bu hep böyle zaten. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da aynı şey oldu. Yarı finalde olası rakibimiz VakıfBank olacak gibi düşünüyoruz ancak öncesinde Lokomotiv Kaliningrad'ı geçmemiz gerekiyor. O maç da Dünya Şampiyonası'nın değişik versiyonu. Onlar da tam kadrosuyla oynayacak, biz de aynı şekilde. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum çünkü çeyrek finali geçtikten sonra daha motive olmuş bir şekilde gideceğiz. Geçtiğimiz dönemde takım olarak bir kovid atlattık. 5 gün domuz gribinden yatıp, 3 gün idman yapıp tekrar kovid olduk. Sezon sonuna doğru herkes kendi performansını da artırmış olacak. O yüzden güzel maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz. Umarım galibiyetle sonuçlanır ve tüm kupalarda adımızı finale yazdırırız."

Eda Erdem Dündar zorlu bir döneme girdiklerini ancak buna hazır olduklarını kaydederek, "İstekli olduğumuz sürece, sahada o mücadeleyi, hırsı ortaya koyduğumuz sürece rakibimiz yok." dedi.

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Eda Erdem, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eda Erdem Dündar'dan CEV Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor


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