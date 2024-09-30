Eda Erdem Parkı ve Voleybol Sahası Açıldı

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem'in isminin verildiği park ile voleybol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

Ataşehir'de düzenlenen açılış törenine Eda Erdem'in yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Menajeri Pelin Çelik katıldı.

Vatandaşların da yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gösterdiği törende açıklamalarda bulunan Eda Erdem, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 16 yıldır yaşadığım Ataşehir'de hem de Atatürk Mahallesi'nde adımın bir parka verilmesi, benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar, gençlerin spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği önemli buluşmak noktaları. Umarım ki bu park da böyle bir alan olacak ve sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız. Yetişen bu yeni nesil, kazandıkları bu motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Bu projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum. Parkımızın İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem'in başarılı sporcu olmasının yanı sıra büyük bir lider olduğunu vurgulayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu parka gururumuz ve evladımız, Türk voleyboluna kaptanlık ve liderlik yapan Eda Erdem isminin verilmesi bizi son derece mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Onursal Adıgüzel: "Ataşehir'imiz için tarihe geçecek bir açılış yapıyoruz"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Eda Erdem'in mücadeleci ruhunun adını verdikleri parkta her zaman yaşayacağını kaydetti.

Milli voleybolcunun adını park ile voleybol sahasına vermekten dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını paylaşan Adıgüzel, "Ataşehir'imiz için tarihe geçecek bir açılış yapıyoruz. Bu heyecanı anlamlı kılan bir diğer nokta, Eda Erdem'in Ataşehir'de yaşaması. Eda Erdem, sadece başarılı bir sporcu değil. Disiplini ve çalışkanlığı tüm gençlere örnek olan ve ülkemize defalarca gurur yaşatan bir lider. Eda Erdem'den aldıkları ilhamla spor yapan tüm Ataşehirli gençlere bu parkı ve voleybol sahasını armağan etmek istiyoruz. Eda Erdem'in mücadeleci ruhu bu parkta her zaman var olacak. Gençlerimiz burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Daniele Santarelli: "Eda, çok iyi kaptan ve rol model"

Eda Erdem'in isminin verildiği park ve voleybol sahasının açılışına katılmaktan gurur duyduğunu dile getiren A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, "Çok mutluyum. Bu, Eda için küçük bir hediye. Eda, çok iyi bir kaptan ve rol model. Gelecekte profesyonel bir oyuncu için rol model örneği vermem gerekirse Eda Erdem bunların başında gelir. Eda ile gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Pelin Çelik: "Eda, genç kızlara ve Türk sporuna örnek teşkil ediyor"

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Menajeri Pelin Çelik, Eda Erdem'in sahip olduğu her şeyi fazlasıyla hak ettiğini aktararak, "Eda'nın genç kızlara ve Türk sporuna örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Umuyorum ki Eda'nın ismiyle bu parkta nice küçük çocuklar hayallerinin peşinden koşarlar ve hayallerine ulaşırlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Eda Erdem, Onursal Adıgüzel ile voleybol sahasını gezdi ve çocuklarla bir araya geldi.